12:49 30 октября 2017 0

Дело рассмотрит Железнодорожный суд Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший сотрудник ОБЭП по Екатеринбургу Сергей Кондрашин и его знакомый — сооснователь бойцовского клуба «Храбр» — предстанут перед судом по уголовной статье за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев утвердил обвинительное заключение.

По версии следствия, Кондрашин, будучи оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу, рассказал Мальцеву, что в ООО «ДилСис» скоро изымут игровое оборудование. Мальцев обратился к руководству компании, потребовав 1,2 миллиона рублей за то, чтобы изъятое вернулось «на базу», а правоохранители забыли о существовании конторы. Прокуратура уточняет, что реальной возможности у Мальцева и Кондрашина выполнить условия «сделки» не было. Но они и не планировали их выполнять.

12 января 2017 года представитель компании передал Мальцеву часть денег (700 тысяч рублей), однако довести преступление до конца у злоумышленников не получилось: их арестовали в тот же день. Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Дата заседания ещё не назначена, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Мальцева подозревали в поставке «бойцов» на криминальные разборки. Одна из таких потасовок закончилась смертью двух членов клуба.