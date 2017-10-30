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Главные новости Курганской области
15:31  30 октября 2017 0

В Кургане ледяная глыба рухнула на голову девушке

Город в снегу. Курган, сосульки, опасно для жизни
Курганцам страшно передвигаться по улицам городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане появились первые пострадавшие от схода льда и снега с крыш в связи с повысившейся температурой воздуха. 30 октября в травмпункт курганской больницы скорой медицинской помощи обратилась 35-летняя жительница города, которой на голову упала ледяная глыба.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Красина и Коли Мяготина около 13 часов. «Пострадавшая получила ушибленную рану волосистой части головы. Ей оказана необходимая медицинская помощь», — пояснили «URA.RU» в травмпункте.

Сосульки и пласты снега на крышах стали угрозой для жителей разных частей города — курганцы делятся фото и видео в соцсетях. В одном из роликов показаны опасные сосульки на центральной площади, свисающие с карниза кинотеатра «Россия». Опрошенные автором видео прохожие отмечают, что ходить по улицам «очень страшно».

Получить оперативный комментарий от администрации по поводу сложившейся в городе ситуации агентству не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане коммунальные службы не справляются со стихией.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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