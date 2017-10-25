В Кургане коммунальные службы не справляются с разгулом стихии. ФОТО

16:10 25 октября 2017 0

Мощный снегопад обескуражил жителей города и коммунальные службы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Снегопад, обрушившийся на Курган накануне, стал головной болью для коммунальных служб: люди и техника не успевают устранять возникающие проблемы. Жители разных частей города жалуются на неубранные тротуары и дворовые площадки, а также на сосульки и пласты снега, угрожающе свисающие с крыш.

Курганцы, проживающие в домах по улицам Комсомольской и Коли Мяготина, недовольны работой управляющей компании «Восток-Центр»: по их словам, во дворах невозможно пройти по тротуарам, автомобили буксуют в снегу. Руководитель Центра общественного контроля Иван Камшилов считает, что в компании экономят деньги на технике и персонале. «Дворники увольняются, так как им постоянно задерживают зарплату. А те, кто остался, не справляются с нагрузкой. Раньше тротуары чистили машины МКСМ, теперь и их убрали — в компании просто экономят, несмотря на то что деньги на счетах домов имеются даже в избытке», — рассказал собеседник агентства.

В управляющей компании «URA.RU» заверили, что дворовые территории планируют очистить от снега в течение дня. «Все наши дворники работают в штатном режиме», — рассказала заместитель директора «Восток-Центр» Татьяна Баркова.

1/7 Зима пришла в Курган внезапно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Не радует курганцев и состояние тротуаров, которые находятся на балансе города: после уборки дорог на них появились внушительные сугробы. По словам горожан, нередко кучи снега загораживают обзор водителям у пешеходных переходов. «Видите, какая забота о людях? Снег бережно складирован перед пешеходным переходом и на скамейку. Чтобы водителям не было видно пешеходов, и чтобы пешеходы не сидели на скамейках», — возмущается в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Евгений Григорьев, прилагая фото опасной «зебры».

В городском отделе Госавтоинспекции «URA.RU» сообщили, что уже занимаются этой проблемой. «Это создает реальную угрозу для пешеходов и водителей, так как сужает угол обзора проезжей части. В настоящее время сотрудники ГИБДД фиксируют факты нарушений. На их основании будут выданы предписания в адрес департамента развития городского хозяйства с указанием конкретных сроков исполнения», — сообщила старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Кургану Елена Ковалева.

В администрации Кургана «URA.RU» назвали количество дворников, убирающих тротуары сегодня, — на улицы вышло 86 человек. Вывоз снега в городе осуществляет муниципальное специализированное дорожное предприятие. «Уборка снега в первую очередь ведется на центральных, магистральных улицах и там, где проходят маршруты общественного транспорта», — пояснили в пресс-службе мэрии.