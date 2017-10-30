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27 октября 2017
18:13  30 октября 2017 0

В Нижневартовске в школе ученица упала в алкогольный обморок

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Девочка напилась перед урокамиФото: Дарья Попова © URA.RU

В школе №17 Нижневартовска ученица 8-го класса упала в алкогольный обморок прямо в учебном заведении.

Девочку доставили в одну из больниц города с признаками алкогольной интоксикации. По словам очевидцев, школьница пришла на уроки в нетрезвом состоянии, сообщает портал NV86.Ru. До начала уроков она потеряла сознание, однако врачей сразу ей вызывать побоялись.

Некоторое время ученицу пытались привести в чувства одноклассницы в школьном туалете, однако там ее состояние ухудшилось. Сначала первую помощь ей оказала медсестра, а позже нетрезвая девочка была передана бригаде врачей.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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