Девочка напилась перед уроками
В школе №17 Нижневартовска ученица 8-го класса упала в алкогольный обморок прямо в учебном заведении.
Девочку доставили в одну из больниц города с признаками алкогольной интоксикации. По словам очевидцев, школьница пришла на уроки в нетрезвом состоянии, сообщает портал NV86.Ru. До начала уроков она потеряла сознание, однако врачей сразу ей вызывать побоялись.
Некоторое время ученицу пытались привести в чувства одноклассницы в школьном туалете, однако там ее состояние ухудшилось. Сначала первую помощь ей оказала медсестра, а позже нетрезвая девочка была передана бригаде врачей.