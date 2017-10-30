18:45 30 октября 2017 0

Новые изменения ПДД вызовут путаницу, уверены эксперты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Изменения ПДД, регулирующие проезд перекрестков с круговым движением, рискуют привести к многочисленным автоавариям по всей стране. По мнению экспертов, очередное ноу-хау является избыточным.

В понедельник, 30 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении приоритета проезда автомобилей на перекрестке с круговым движением. Согласно постановлению, отныне приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу.

В другом документе речь идет о введении новой разметки на перекрестках — так называемой диагональной «вафельницы». Цель данного решения — повысить безопасность, а также это позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

Изменения ПДД — всегда стресс для водителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранее в МВД заявляли, что двигающиеся по кругу автомобили должны всегда иметь преимущество, если нет иных дорожных знаков. В пресс-службе ведомства заявляли, что необходимость установления такого приоритета обусловлена двоякостью восприятия водителями действующих норм. «В различных субъектах страны и даже в одном городе схемы проезда перекрестков с круговым движением отличаются друг от друга, что способствует образованию на них заторов и совершению дорожно-транспортных происшествий», — поясняли в МВД.

«Очередные изменения лишь внесут неразбериху в движение. На сегодняшний день круговые перекрестки мы проезжали так: если установлен специальный знак приоритета, то, конечно, следуем знаку, если же знака нет, то руководствуемся правилом помехи справа. Сейчас все это отменяется и главной автоматически становится дорога внутри кольца», — пояснил «URA.RU» председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

По его мнению, автомобилистам придется привыкать к изменениям: «Думаю, что адаптационный период займет не менее полугода, все это время люди будут просто биться».

Председатель московского областного отделения комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров также неоднозначно отнесся к нововведениям. «Сейчас знаки приоритета перед перекрестками с круговым движением просто уберут. Однако ссылки на европейский опыт в данном случае не совсем уместны — в странах ЕС тоже действуют различные схемы движения», — пояснил он «URA.RU».

Новая разметка, по его словам, позволит камерам видеофиксации более жестко идентифицировать нарушителей: «То есть если камера заснимет машину, стоящую на данной разметке в тот момент, когда загорелся красный сигнал светофора, то все — водителю придет „письмо счастья“. Однако у нас немало перекрестков с левым поворотом, на которых придется стоять довольно долго — повернуть, пока светофор не переключится, просто невозможно».