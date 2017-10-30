В приемной Госдумы не приняли жалобу, признав ругательной фамилию Блюхер

22:13 30 октября 2017 3

Дойдет ли обращение — зависит от вашего адреса Фото: скан с сайта обращений в Госдуму

Электронная приемная Госдумы отказалась принимать жалобу от жительницы Санкт-Петербурга, посчитав адрес отправителя, в котором был указан проспект Маршала Блюхера, оскорбительным.

Причиной отказа стали три последние буквы в фамилии военачальника, которые были автоматически считаны, как нецензурные, пишет «Лента.ру».

«В тексте запрещен мат, но я же без него (хотя очень хочется). Обыскалась слова „хера“, из-за которого программа не пропускает письмо», — написала автор обращения в интернете.

Напомним, что Василий Блюхер был советским маршалом. Высокий титул он получил в 1935 году. В ходе репрессий арестован в 1938 году, после чего скончался в Лефортовской тюрьме. Посмертно реабилитирован в 1956 году.