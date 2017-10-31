Россия допускает введение безвизового режима с Грузией

06:45 31 октября 2017 0

Несмотря на обсуждение визового вопроса между Россией и Грузией, до полной отмены виз еще далеко Фото: depositphotos.com © URA.RU

Между Россией и Грузией вновь может быть введен безвизовый режим. По словам заместителя министра МИД РФ Григория Карасина, Москва допускает такую возможность на взаимной основе.

«Не исключаем возможность введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе. Другое дело, что продвигаться к этому пока трудно. Мешает прежде всего отсутствие дипломатических отношений, которые, как известно, были прекращены по инициативе Тбилиси», — заявил в беседе с «Известиями» Карасин, добавив, что обеим сторонам необходимо учитывать рост различных угроз, в том числе — угрозы терроризма и потоков нелегальных мигрантов.

Дипломат напомнил, что за последние годы российская сторона существенно либерализовала визовый режим для граждан Грузии. Так, с декабря 2015 года обладатели грузинских паспортов могут без ограничений посещать Россию по приглашению россиянина, организации или иностранца, имеющего право на ПМЖ в РФ.

«С удовлетворением отмечаем, что за 2016 год число виз, выданных нашей Секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось, достигнув 40 тысяч А в 2017 году этот показатель, судя по всему, будет еще выше, — подчеркнул Карасин.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе также заявил, что визовый вопрос станет одним из основных на переговорах с российскими дипломатами. Ближайшая встреча состоится в ноябре в Праге.

Визовый режим между Россией и Грузией был введен в 2000 году. В марте 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила визы для россиян. Москва в конце 2015 года приняла ряд мер для либерализации визового режима для граждан Грузии: теперь они могут оформить деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы.