{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 октября 2017
30 октября 2017
06:45  31 октября 2017 0

Россия допускает введение безвизового режима с Грузией

Абрамович Роман, студенты на лекции, украинские солдаты, пограничники, пограничник, знак стоп
Несмотря на обсуждение визового вопроса между Россией и Грузией, до полной отмены виз еще далекоФото: depositphotos.com © URA.RU

Между Россией и Грузией вновь может быть введен безвизовый режим. По словам заместителя министра МИД РФ Григория Карасина, Москва допускает такую возможность на взаимной основе.

«Не исключаем возможность введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе. Другое дело, что продвигаться к этому пока трудно. Мешает прежде всего отсутствие дипломатических отношений, которые, как известно, были прекращены по инициативе Тбилиси», — заявил в беседе с «Известиями» Карасин, добавив, что обеим сторонам необходимо учитывать рост различных угроз, в том числе — угрозы терроризма и потоков нелегальных мигрантов.

Дипломат напомнил, что за последние годы российская сторона существенно либерализовала визовый режим для граждан Грузии. Так, с декабря 2015 года обладатели грузинских паспортов могут без ограничений посещать Россию по приглашению россиянина, организации или иностранца, имеющего право на ПМЖ в РФ.

«С удовлетворением отмечаем, что за 2016 год число виз, выданных нашей Секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось, достигнув 40 тысяч А в 2017 году этот показатель, судя по всему, будет еще выше, — подчеркнул Карасин.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе также заявил, что визовый вопрос станет одним из основных на переговорах с российскими дипломатами. Ближайшая встреча состоится в ноябре в Праге.

Визовый режим между Россией и Грузией был введен в 2000 году. В марте 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила визы для россиян. Москва в конце 2015 года приняла ряд мер для либерализации визового режима для граждан Грузии: теперь они могут оформить деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров