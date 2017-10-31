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31 октября 2017
30 октября 2017
07:30  31 октября 2017 0

Майкл Джексон возглавил рейтинг самых богатых мертвых звезд

Скульптуры на улице Вайнера. Екатеринбург, улица вайнера, памятник майклу джексону
Наследие музыканта все еще приносит деньгиФото: Анна Майорова © URA.RU

Короля поп-музыки Майкла Джексона снова признали самой богатой звездой по версии журнала Forbes среди тех, кто ушел из жизни. Издание оценило доход, принесенный наследием исполнителя за 2017 год, в 75 млн долларов.

На второй позиции рейтинга расположился гольфист Арнольд Палмер. Спортсмен ушел из жизни год назад, но около 400 магазинов все еще продают продукцию под брендом Palmer. Все это сделало бы Палмера богаче на 40 млн долларов, пишет телеканал 360.

Замыкает почетную тройку художник Чарльз Монро Шульц, который является создателем ежедневного комикса Peanuts. Его посмертный доход издание оценило в 38 млн долларов, отмечает «Экономика Сегодня».

Также в список вошли такие известные музыканты, как Элвис Пресли (35 млн долларов) и Боб Марли (23 млн долларов).

Олег Теплоухов
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