В Сирии погиб доброволец с Урала

В Сирии погиб 33-летний уроженец Нижнего Тагила Антон Добрыгин. Он ехал в автомобиле, который подорвался на фугасе возле Дейр-эз-Зораа, написали друзья мужчины в группе «Свои».
Известно, что Добрыгин закончил военное училище, служил в армии и уволился в звании старшего лейтенанта. Уралец был членом частной военной компании «Вагнера» — российского аналога французского иностранного легиона. У Антона Добрыгина был позывной «Чек Кель», он участвовал в освобождении ряда сирийских городов, в том числе прорывал блокаду Дейр-эз-Зора, который на протяжении трех лет был полностью окружен террористами.
В ЧВК, которую создал подполковник запаса Дмитрий Уткин, принимают добровольцев из числа граждан России, ранее служивших в армии. Известно, что у «Вагнера» принимают на службу также граждан Белоруссии и Украины.