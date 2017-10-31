{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:45  31 октября 2017 0

В Сирии погиб доброволец с Урала

Уралец погиб, подорвавшись на фугасеФото: «Свои», ВК
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

В Сирии погиб 33-летний уроженец Нижнего Тагила Антон Добрыгин. Он ехал в автомобиле, который подорвался на фугасе возле Дейр-эз-Зораа, написали друзья мужчины в группе «Свои».

Известно, что Добрыгин закончил военное училище, служил в армии и уволился в звании старшего лейтенанта. Уралец был членом частной военной компании «Вагнера» — российского аналога французского иностранного легиона. У Антона Добрыгина был позывной «Чек Кель», он участвовал в освобождении ряда сирийских городов, в том числе прорывал блокаду Дейр-эз-Зора, который на протяжении трех лет был полностью окружен террористами.

В ЧВК, которую создал подполковник запаса Дмитрий Уткин, принимают добровольцев из числа граждан России, ранее служивших в армии. Известно, что у «Вагнера» принимают на службу также граждан Белоруссии и Украины.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров