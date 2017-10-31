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Главные новости Югры
14:46  31 октября 2017 0

«Должно быть концепцией, но не сказкой». В Югре мэр раскритиковал несбыточные планы чиновников

Лица. Сургутский р-он, Трубецкой Андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой предложил изменить инвестиционную стратегиюФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутском районе неожиданное решение было принято во время обсуждения инвестиционной стратегии — в документе сократят перечень планируемых объектов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации.

Инвестиционную стратегию разрабатывали несколько месяцев. В документе подробно расписаны предложения для инвесторов и возможные механизмы работы, а также условия сотрудничества. В основном речь идет о промышленном развитии и строительстве социально-значимых объектов. Эти проекты вызвали вопросы у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. «Я же потом спрошу за исполнение. Это должно быть концепцией, но не сказкой. Мы не можем ставить заведомо нереальные, несбыточные цели. Будет в Лямино четыре дома? Есть у нас концессионер? Он где-то там за дверями стоит? Если утвердим, нам нужно будет реализовать», — обратился к подчиненным мэр.

После обсуждения было принято решение доработать документа, в частности, планируется сократить перечень объектов, которые согласно концепции могли бы появиться в поселениях за счет инвесторов и концессионеров. «Я понимаю, что данная концепция — это картинка, к которой мы должны стремиться, это ориентир для нас. Но он должен быть реальным, а не оторванным от действительности. Жители Сургутского района могут прочитать этот документ и ждать от нас выполнения всех пунктов. А если мы что-то из задуманного не сможем реализовать, то получится, что дали обещание и не исполнили его», — отметил Андрей Трубецкой.

В стратегии определены восемь задач, решаться они будут с использованием государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, специнвестпроектов и концессионных соглашений.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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