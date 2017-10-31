14:35 31 октября 2017 0

Эксперты центра экс-министра финансов Алексея Кудрина зафиксировали политические риски в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комитет гражданских инициатив (КГИ) экс-министра финансов Алексея Кудрина представил рейтинг региональных рисков за первую половину 2017 года. Эксперты проиндексировали регионы по уровню их социально-экономической, политической и протестной напряженности и выявили общий тренд. На фоне снижения темпов экономического спада, протесты в регионах нарастают. Причем, не по общероссийской повестке, а по разным локальным поводам, отмечают эксперты.

Замеряя политический дизайн регионов, авторы доклада зафиксировали общее уменьшение конкурентности и представительства интересов на уровне региональной власти, а также рост административной чехарды.

Правительство поддерживает статус кво до президентских выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ситуации политических кризисов в регионах сейчас не проявляются, поскольку местные элиты задавлены и реальных конфликтов между ними нет. Но это временно», — рассказал «URA.RU» автор доклада, эксперт КГИ Николай Петров. По его словам, сейчас правительство поддерживает статус кво до президентских выборов, и не организует движение (не важно в какую сторону либеральную или консервативную). Поэтому, когда весной 2018 года случится оживление региональных, экономических или политических элит, то напряженность в регионах сразу вырастет. Негативный эффект дадут несовершенство политического дизайна и отсутствие политических институтов, которые могли бы представлять интересы регионов в центре, говорит Петров.

«Тот путь, который выбрал центр, меняя старых губернаторов на новых молодых технократов, которые далеко не всегда имеют отношение к региону, может оказаться катализатором развития политических конфликтов в регионе. Потому что такой губернатор, чистый управленец, без опыта политической деятельности, без знания политической ситуации в конкретном регионе, вряд ли сможет контролировать, и тем более консолидировать региональные элиты», — описал главные риски политаналитик для «URA.RU». В докладе эксперты обращают внимание на то, что восемь из 11 назначенцев последней волны «губернаторопада» — варяги.

Риск роста политического кризиса в регионах не исключает эксперт кремлевского фонда ЭИСИ Андрей Колядин. По его словам, все зависит от самих назначенцев, от того, учтут ли они ошибки своих предшественников. «Экономические и внутриполитические риски решаются с помощью наемных профессионалов, знающих как грамотно управлять региональными элитами. Те губернаторы, которые ушли весной и осенью в отставку, в изрядной мере пострадали в том числе и потому, что были глубоко уверены, что они сами справятся с внутриполитической обстановкой. Если новички учтут опыт предыдущих руководителей, то у них есть шанс справиться», — отметил политолог в разговоре с агентством.

Протестные показатели в Перми вне зоны риска после прихода Решетникова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Колядин выделил из назначенцев врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, как профессионального политика, который сможет справиться без посторонней помощи. Отрицательный пример — экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин, который сам не справлялся с внутриполитическими задачами, и не давал в полной мере работать своему профильному вице-губернатору, считает кремлевский эксперт. Резюмируя, Колядин заявил, что давать какие-то прогнозы о будущем уровне социально-политической напряженности в регионах можно будет лишь по итогам формирования губернаторских команд.

Пока регионы, где недавно сменились губернаторы, в рейтинге КГИ находятся в группе субъектов с повышенной политической напряженностью. Эксперты кудринского центра зафиксировали протестные настроения на самом высоком, «красном», уровне в Самарской, Новосибирской, и Ивановской областях, а также в Красноярском крае.

В Пермском крае, который возглавил молодой-технократ после зимней волны отставок, Максим Решетников, экономические и протестные показатели находятся вне зоны риска, политические риски эксперты считают «повышенными», но не «высокими».