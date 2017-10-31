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31 октября 2017
14:45  31 октября 2017 0

В ДНР и ЛНР раскритиковали заявление Волкера о миротворцах в Донбассе

Полпреды ДНР И ЛНР ответили Курту ВолкеруФото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Flickr

В ДНР и ЛНР ответили представителю Госдепартамента США по Украине Курту Волкеру на его заявление о том, что согласие руководства республик не является решающим фактором в вопросе ввода миротворцев.

«Господин Волкер, видимо, не успел ознакомиться с подлинниками Минских соглашений. Иначе невозможно объяснить его заявление, что эти соглашения заключены только между Россией, ОБСЕ и Украиной, без участия ДНР и ЛНР», — передает официальное заявление полпредов республик Дениса Пушилина и Владислава Дейнего «Газета.ru».

Представители республик раскритиковали выводы Волкера о том, что проекты резолюции и мандата ООН не стоит обсуждать с жителями Донбасса. Они также пообещали выслать представителю Госдепа копии документов по минским соглашениям, под которыми стоят подписи лидеров ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Полпреды также подчеркнули, что без согласия республик никаких сил ООН в Донбассе не будет, передает издание.

Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что мандат миссии ОБСЕ на пребывание в Донбассе должен согласовываться Россией, Украиной и самой организацией, а руководство ЛНР и ДНР не имеет право на участие в переговорах.

Ксения Томашова
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