00:35 31 октября 2017 0

Самопровозглашенные республики могут остаться за бортом переговоров Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что мандат миссии ОБСЕ на пребывание в Донбассе должен согласовываться тремя сторонами: Россией, Украиной и самой организацией, а руководство ЛНР и ДНР не имеет право на участие в переговорах.

«Вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», — цитирует Волкера «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что 27 октября Спецпредставитель США побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и депутатами украинского парламента. Позже Волкер заявил, что не видит возможности для включения российских миротворцев в составе контингента ОБСЕ, который может быть размещен в Донбассе уже в этом году.