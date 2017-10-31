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31 октября 2017
30 октября 2017
00:35  31 октября 2017 0

«Республикам здесь не место». Госдеп США отказался обсуждать размещение миротворцев с ЛНР и ДНР

Краматорск. Бомбоубежище. Ополченец. Украина, солдат, донецкая народная республика, днр, ополченец
Самопровозглашенные республики могут остаться за бортом переговоровФото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что мандат миссии ОБСЕ на пребывание в Донбассе должен согласовываться тремя сторонами: Россией, Украиной и самой организацией, а руководство ЛНР и ДНР не имеет право на участие в переговорах.

«Вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», — цитирует Волкера «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что 27 октября Спецпредставитель США побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и депутатами украинского парламента. Позже Волкер заявил, что не видит возможности для включения российских миротворцев в составе контингента ОБСЕ, который может быть размещен в Донбассе уже в этом году.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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