В Кургане пассажирский автобус №304 зажал восьмилетнюю девочку в дверях при входе в транспорт и несколько метров тащил по асфальту. Инцидент произошел вечером 30 октября на проспекте Маршала Голикова в Заозерном районе города.
Как рассказали «URA.RU» в курганской Госавтоинспекции, 41-летний водитель автобуса, отъезжая от остановки «Современник», не убедился в том, что в дверях нет пассажиров, и зажал ногу ребенка. После этого автобус двинулся в сторону улицы Мостостроителей. Бабушка девочки какое-то время бежала за автобусом, удерживая внучку, но потом ребенок упал на асфальт. По сообщению госавтоинспекторов, прибывших на место происшествия, у девочки была полностью изорвана одежда, она получила гематомы, ушибы и ссадины. В больнице ребенку назначили амбулаторное лечение.
«Ведется административное расследование, водитель будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству. Степень вины будет определена в соответствии с тяжестью телесных повреждений у ребенка», — сказал старший инспектор отдела пропаганды городской ГИБДД Елена Ковалева.
Она добавила, что причиной происшествия стала как невнимательность водителя и кондуктора, так и неисправность механизма экстренного открывания дверей, который в данном случае не сработал. Такое нарушение сотрудники ГИБДД часто выявляют у автобусов во время профилактических мероприятий.
По факту ДТП начало проверку следственное управление СК РФ по Курганской области. «После установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка действиям водителя и принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.