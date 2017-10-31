«Страсти по поляне»: Бурматов и Варламов опять ругаются, но не против встретиться лично

16:27 31 октября 2017 1

Илья Варламов уже не раз бывал в Челябинске, но теперь его пригласил Владимир Бурматов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Илья Варламов ответил депутату Госдумы Владимиру Бурматову в споре о красоте и удобстве новой детской площадки в Челябинске, в парке Тищенко. Бурматов не остался в долгу и продолжил дискуссию. В беседе в соцсетях стороны склоняются к личной встрече. Бурматов приглашает блогера в Челябинск, Варламов предлагает встретиться в Госдуме.

Дискуссия завязалась, когда Илья Варламов назвал новую детскую площадку в Металлургическом районе «позорищем за 20 млн рублей». Владимир Бурматов заявил, что деньги были потрачены на реконструкцию парка в целом, и заподозрил блогера в «заказухе».

«Эх, если бы каждый раз, когда чиновники после критики обвиняют меня в отработке заказа, мне давали рубль, я бы уже стал самым богатым человеком в России! — ответил в своем блоге Варламов Бурматову. — И раз уж вы обратили внимание на мой пост, у меня к вам предложение. Давайте вы соберёте в Думе всех, кто занимается проектами благоустройства от „Единой России“, а я организую вам лекцию по детским площадкам и общественным пространствам?».

«Наша „Поляна сказок“ становится знаменитой на всю страну. Спасибо Илье Варламову. Он посвятил ей уже второй пост. Илья, спасибо! Что касается предложения провести семинар для тех, кто занимается проектом „Городская среда“, — мы только „за“. Предлагаю начать с моего родного Челябинска, — очень любезно ответил Бурматов Варламову, но в конце не удержался и закончил саркастически. — Любая помощь (как и конструктивная критика, без вранья, как в первом посте Ильи) только приветствуется».

Детская площадка «Поляна сказок» площадью 550 кв. метров, самая большая в регионе, была открыта в парке Тищенко 5 октября 2017 года. Средства для реконструкции парка в размере 19,6 млн рублей выделили из федерального бюджета. Власти Челябинска критику Варламова не признали, отметив, что таких масштабных работ в парке Тищенко не было много лет и жителям обновленная территория нравится.