На Украине задержан сын главы МВД Авакова

Сына министра задержали за финансовые махинации
Сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, 27-летнего Александра, задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на заместителя главы МВД Илью Киву.
При обыске у сына министра изъяли телефон и планшеты. «Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решения. Александра задержали», — сообщает Илья Кива.
Известно, что сын Арсена Авакова был замешан в махинациях в сфере госзакупок: якобы Аваков-младший вместе с бывшим замом главы МВД Сергеем Чеботарем совершил аферу при закупке крупной партии рюкзаков для силовиков.