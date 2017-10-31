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31 октября 2017
18:31  31 октября 2017 0

На Украине задержан сын главы МВД Авакова

Сына министра задержали за финансовые махинацииФото: Александр Аваков, «Фейсбук»

Сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, 27-летнего Александра, задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на заместителя главы МВД Илью Киву.

При обыске у сына министра изъяли телефон и планшеты. «Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решения. Александра задержали», — сообщает Илья Кива.

Известно, что сын Арсена Авакова был замешан в махинациях в сфере госзакупок: якобы Аваков-младший вместе с бывшим замом главы МВД Сергеем Чеботарем совершил аферу при закупке крупной партии рюкзаков для силовиков.

Александр Лукманов
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