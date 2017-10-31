21:10 31 октября 2017 0

В налоговых квитанциях свердловчане увидели суммы, которые уже оплачивали ранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Свердловской области массово получают транспортный налог за три года. В квитанциях указана сумма не только за 2016 год, но и за два предыдущих. В региональном управлении уверяют, что это не сбой в системе, а новации налогового обложения.

«Нам в личном кабинете выставили транспортный налог за три года. Якобы мы два года не платили. Нашла электронные квитанции об оплате. Написали электронное письмо в налоговую. Очень долго ждали ответа. Нам ответили, что произошла ошибка. Но исправить ее они смогут позже, когда у них закончится работа по расчету всех налогов у населения. Сумма за три года так и стоит в личном кабинете. Посмотрим, чем все это закончится», — пишет читательница «URA.RU» Ольга Серебрякова.

«Абсолютно одинаковые суммы выставили за три года. За предыдущие года налог был оплачен и сведения в личном кабинете есть. Получила квитанцию в 36 тысяч и офигела», — сообщила читательница Анна Соколова.

«У нас у всех родственников в этом году пришли повторные налоги. По всем написала письма, благо квитанции сохранились», — недоумевает Наталия Машир. В соцсетях жители области также делятся своими возмущениями по поводу налогового обложения.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками управления ФНС России по Свердловской области Людмила Захарова говорит, что никакой ошибки нет. Дело в том, что сейчас в едином налоговом уведомлении приходят перерасчеты за 2014 и 2015 год. «В том случае, если налогоплательщик знает, что он оплачивал транспортный налог в 2014 и 2015 годах и сумма в полученной квитанции полностью с ней совпадает, то оплачивать повторно не нужно», — пояснила Захарова.

Однако, уточняет начальник отдела работы с налогоплательщиками, если сумма в квитанции больше той, которую налогоплательщики уплачивали в 2014—2015 годах, то необходимо будет доплатить. «Если ранее был начислен налог за автомобиль в сумме тысяча рублей, а сейчас у вас в квитанции указано 1100 рублей, то необходимо доплатить 100 рублей», — отмечает Захарова. Это коснулось тех людей, у которых появились уточнения по принадлежащему им имуществу. Например, из регорганов поступила информация о том, что у налогоплательщика были скорректированы период владения, мощность транспортного средства и так далее.

Напомним, 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2016 год. В прошлом году — по итогам 2015-го — налоговики одновременно применили множество новаций. Сейчас жителям Свердловской области приходят единые налоговые уведомления с новыми цифрами имущественных налогов за 2014—2015 год. Фискальные органы таким образом исправляют ошибки в своих прошлых начислениях. Речь идет и о транспортном налоге, и о налоге на имущество.