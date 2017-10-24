17:18 24 октября 2017 0

«Налоги повысили нам задним числом и взяли с нас по второму разу», — негодуют читатели агентства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителям Свердловской области приходят единые налоговые уведомления с новыми цифрами имущественных налогов за 2014—2015 год. Фискальные органы таким образом исправляют ошибки в своих прошлых начислениях. Речь идет и о транспортном налоге и о налоге на имущество. В региональной инспекции поясняют, что речь идет не о массовом явлении, а новые суммы коснутся не более пяти процентов плательщиков. Читатели «URA.RU» рассказывают, что доначисление для многих стало неприятной неожиданностью.

«Я получила налоговое уведомление и выяснила, что странным образом осталась должна по транспортному налогу за 2014 и 2015 год, хотя точно и в срок их оплатила. Суммы по налогам примерно такие же, как в прошлые годы, расхождение буквально на 11-12 рублей», — рассказывает читательница «URA.RU» Анна Перова.

«Увидела, что у меня в налоговом уведомлении доначислены суммы по налогам на недвижимость — по 200-300 рублей, но все равно непонятно — что это такое? Квитанции, по которым платила, сохранила, там все было нормально и корректно», — недоумевает екатеринбурженка Юлия Щербакова. Соцсети тоже полнятся недоуменными вопросами — почему приходят доначисления по налогам, корректны ли эти суммы.

Начальник отдела налогообложения имущества управления ФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин говорит, что сейчас в едином налоговом уведомлении приходят перерасчеты за 2014 и 2015 год тем людям, у которых появились уточнения по принадлежащему им имуществу. Например, из госорганов поступила информация о том, что у вас была скорректирована площадь квартиры или в каком-то муниципалитете увеличилась кадастровая стоимость земли и теперь налоги стали выше.

«Мы можем выставлять декларации за три года, поэтому нет ничего странного в том, что мы просим доплатить налоги. Это касается всего 5% населения», — говорит Ваняшин.

Одной из самых частых причин доначисления стал новый принцип налогообложения, который применяется как раз с 2014 года. Тогда стали брать налоги с общей стоимости всего имущества, которым владеет человек, а не с каждого объекта недвижимости отдельно. Такой порядок расчетов увеличивает конечную сумму платежа. Однако тогда небольшой части плательщиков это не коснулось, говорят налоговики.

Разницу между суммой налогов, которые платили по отдельным объектам, и налогами с совокупной стоимостью, теперь и посчитали налоговики, и именно ее придется оплатить.

Ситуация с транспортным налогом, который доначисляется сейчас жителям области, в принципе немного похожа на имущественные налоги. «Как вариант, к нам пришло уведомление из ГИБДД, что у вас мощность двигателя была 100 лошадиных сил, а теперь 100,7. Вообще, у нас все суммы прошлых налогов учтены. Если суммы прошлых налогов, которые вы платили, и нынешних отличаются несущественно, то вам их и выставляют.

Это не означает, что надо заново платить все налоги за 2014 и 2015 год, надо только внести недостающую сумму», — говорят сотрудники инспекций и поясняют, что такой принцип касается и транспортного и имущественных налогов.

«Вообще, мы выставляем только доначисленнные суммы. Но если этого не произошло, можно оплатить разницу самостоятельно или попросить налоговую сформировать вам новое налоговое уведомление», — отмечает Павел Ваняшин.

«На самом деле вариантов, почему именно вам пришло доначисление налогов, масса, они все больше напоминаются индивидуальные истории, а не какой-то общий принцип», — говорит Ваняшин.

Напомним, 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2016 год. В прошлом году — по итогам 2015-го — налоговики одновременно применили кучу новаций. Тут было и введение коэффициента-дефлятора, и перенесенные сроки уплаты. Плюсом ко всему у ряда налоговых инспекций был зафиксирован сбой в работе, и они насчитали горожанам огромные суммы. Все это вызвало шквал вопросов у жителей Екатеринбурга и области. В конце 2017 года жители Среднего Урала по-прежнему недоверчиво относятся к налоговым уведомлениям и пытаются понять, есть ли ошибка в выставленных им уведомлениях.