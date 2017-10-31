Осужденный за мошенничество экс-глава РАО выставил на продажу замок в Шотландии

На сайте уважаемого британского агентства недвижимости появилось объявление о продаже замка Грантов в Шотландии. Объект относиться с историческим памятникам категории «А». В России он известен благодаря тому, что с 2015 года его владельцем стал экс-глава Российского авторского общества Сергей Федотов.
Согласно информации на сайте агентства, замок был построен в XVI веке. К зданию прилагается 35 акров сада. Общая стоимость недвижимости составляет 950 тысяч фунтов — это примерно 1,2 миллиона долларов.
В 2015 году The Daily Mail сообщала, что замок приобрел Сергей Федотов, напоминает телеканал «Дождь». Сумма сделки называлась порядка 1 миллиона фунтов. Как пояснял тогда журналистам экс-глава РАО, покупка представляла для него интерес «прежде всего с культурно-исторической точки зрения».
Сергея Федотова задержали летом 2016-го. Как установило следствие, он организовал мошенническую схему по выводу активов РАО. Ущерб обществу оценивался сначала в 500 миллионов рублей, но в ходе судебного процесса был снижен до 297 миллионов.
Экс-руководитель РАО свою вину полностью признал, пошел на сделку со следствием. В июне текущего года Мещанский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорил к 1,5 годам колонии.