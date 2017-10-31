{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Эксклюзивное интервью политтехнолога Ситникова, ушедшего из команды телеведущей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,12
Динамика за 2 недели
Евро 67,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 октября 2017
21:29  31 октября 2017 0

Осужденный за мошенничество экс-глава РАО выставил на продажу замок в Шотландии

К замку прилагается 35 акров землиФото: с сайта агентства Strutt&Parker

На сайте уважаемого британского агентства недвижимости появилось объявление о продаже замка Грантов в Шотландии. Объект относиться с историческим памятникам категории «А». В России он известен благодаря тому, что с 2015 года его владельцем стал экс-глава Российского авторского общества Сергей Федотов.

Согласно информации на сайте агентства, замок был построен в XVI веке. К зданию прилагается 35 акров сада. Общая стоимость недвижимости составляет 950 тысяч фунтов — это примерно 1,2 миллиона долларов.

В 2015 году The Daily Mail сообщала, что замок приобрел Сергей Федотов, напоминает телеканал «Дождь». Сумма сделки называлась порядка 1 миллиона фунтов. Как пояснял тогда журналистам экс-глава РАО, покупка представляла для него интерес «прежде всего с культурно-исторической точки зрения».

Сергея Федотова задержали летом 2016-го. Как установило следствие, он организовал мошенническую схему по выводу активов РАО. Ущерб обществу оценивался сначала в 500 миллионов рублей, но в ходе судебного процесса был снижен до 297 миллионов.

Экс-руководитель РАО свою вину полностью признал, пошел на сделку со следствием. В июне текущего года Мещанский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорил к 1,5 годам колонии.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров