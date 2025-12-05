Опровергнуты слухи о потере Бабкиной прав на товарные знаки в России

Товарный знак не связан с творческой деятельностью артистки Фото: Роман Наумов © URA.RU

Народная артистка России Надежда Бабкина не продлила срок действия лишь одного товарного знака. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Русская песня».

«Надежда Бабкина не продлила действие лишь одного товарного знака», — рассказали в пресс-службе, передает ТАСС. При этом этот знак не связан с творческой деятельностью артистки.