Опровергнуты слухи о потере Бабкиной прав на товарные знаки в России
Товарный знак не связан с творческой деятельностью артистки
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Народная артистка России Надежда Бабкина не продлила срок действия лишь одного товарного знака. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Русская песня».
«Надежда Бабкина не продлила действие лишь одного товарного знака», — рассказали в пресс-службе, передает ТАСС. При этом этот знак не связан с творческой деятельностью артистки.
Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина утратила права на все свои товарные знаки, зарегистрированные на территории РФ. Основанием для прекращения прав стала истекшая правовая охрана знаков. Срок действия всех свидетельств, оформленных на имя Бабкиной, якобы, завершился в сентябре 2025 года и не был продлен правообладателем в установленном порядке.
