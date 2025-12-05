Российские бойцы столкнулись с батальоном бомжей ВСУ: карта СВО на 5 декабря

Российские войска наступают на дружковско-краматорском направлении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бойцы ВС РФ столкнулись с украинским батальоном, полностью укомплектованном из бездомных. Удары Киева по ДНР препятствуют восстановлению поврежденных объектов в освобожденных городах. Российские подразделения прорывают оборону ВСУ и сжимают кольцо вокруг ключевых узлов обороны — Дружковки и Константиновки. Одновременно российские силы ведут активную информационно-психологическую работу в Гуляйполе, призывая украинских военнослужащих сохранить жизнь и сложить оружие. Подробнее — в материале URA.RU.





Условные обозначения Фото: URA.RU

ДНР

Северское направление

Российские военные подразделения, действующие в районе Северска в ДНР, столкнулись с группой военнослужащих ВСУ, сформированной из бездомных людей и вооруженной в основном саперными лопатами и автоматами. Об этом сообщили в telegram-канал Mash.

Канал утверждает, что принудительная мобилизация бездомных началась в начале 2025 года, при этом организация снабжения была налажена лишь в первые дни. Затем, как говорится в сообщении, военнослужащих фактически оставили без продовольствия и нормального обеспечения. Из-за нехватки воды и еды они были вынуждены обращаться за помощью к другим украинским подразделениям, находившимся в тылу.

По позициям этого подразделения, пишет канал, неоднократно наносились удары украинской артиллерией, также по ним работали беспилотники. В результате, как утверждается, в живых осталась примерно половина личного состава. Остальные, по информации telegram-канала, в ходе продвижения российских войск на этом участке фронта сдались в плен военнослужащим РФ.

Дружковско-краматорское направление

Российские войска прорвали оборону ВСУ на Дружковско-Краматорском направлении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска ведут активное наступление на дружковско-краматорском направлении, прорывая оборону ВСУ и сжимая кольцо вокруг ключевых узлов обороны. «Несмотря на довольно высокую плотность войск, инженерных сооружений и особенности рельефа местности на направлении группировки войск ВС РФ продолжают успешно решать поставленные задачи», — сообщает Военкор Котенок в своем telegram-канале.

По его словам, подразделения группировок «Центр» и «Юг», взаимодействуя, продвигаются к городам Дружковка и Константиновка с нескольких направлений. Котенок отмечает, что группировка войск «Центр» также добивает окруженные войска противника в районе города Димитров.

Красноармейское направление

Город Красноармейск (украинское название — Покровск) почти полностью находится под контролем российских вооруженных сил, а Мирноград окружен по периметру и фактически блокирован. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая .

«Покровск уже фактически захвачен, а Мирноград находится в полном кольце окружения», — заявила Безуглая. По ее словам, подразделения ВС РФ продолжают наступление в направлении Запорожья и уже продолжительное время дислоцируются в Константиновке. В связи с этим она потребовала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и провести комплексную проверку в структуре вооруженных сил.

Глава ДНР обвинил украинские войска в срыве работ в освобожденных городах

ВСУ препятствуют завозу гражданских служб в освобожденные города Донбасса Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ препятствуют восстановительным работам в освобожденных Артемовске и Соледаре. Они были освобождены уже достаточно давно, однако приступить к необходимым работам и даже к развертыванию гражданских служб до настоящего времени не удается. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Мы вместе — 2025». Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что власти ДНР помогают жителям Артемовска с документами и выплатами в текущих условиях. В то же время, в других населенных пунктах, таких как Авдеевка и Курахово, восстановительные работы уже ведутся полным ходом. С 2022 года в республике восстановлено 20 тысяч домов и социальных объектов. К 2030 году планируется обустроить 400 общественных пространств.

Северское направление

Российские войска начали артподготовку на северском направлении для наступления в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, удары наносятся по выявленным военным целям с целью ослабить обороноспособность украинских войск.

Харьковский фронт

Купянское направление

Заблокированные в Купянске-Узловом военные ВСУ просят командование об эвакуации Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заблокированные украинские военнослужащие в Купянске-Узловом просят командование об эвакуации своих позиций. Это следует из данных, перехваченных российскими силовыми структурами по радио.





Зажатые в районе Купянска-Узлового подразделения ВСУ продолжают настойчиво добиваться своего вывода с занимаемых позиций. Об этом рассказал анонимный собеседник ТАСС. По его словам, солдаты надеются покинуть населенный пункт до Нового года, однако их командир отговаривается, прикрываясь своим бессилием.

Ранее президент РФ Владимир Путин указывал, что военнослужащим Украины должна быть предоставлена возможность прекратить сопротивление и сложить оружие, поскольку они действуют в крайне тяжелых условиях, передает RT. По его словам, по украинским военным, пытающимся сдаться в плен, открывают огонь с тыла, против них применяются собственные беспилотники. При этом, как отмечал глава государства, руководство киевского режима не задумывается ни о будущем страны, ни о судьбе офицерского состава и рядовых военнослужащих.

«В целях минимизации напрасных жертв прошу принять исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, которые пожелают это сделать», — как заявил президент России, чьи слова приводит издание 360.ru. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркивал, что такие условия уже созданы.

ВСУ создали специальные расчеты БПЛА для уничтожения дезертиров

Командование ВСУ создало специальные расчеты БПЛА для ликвидации дезертиров Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ВСУ введены специальные группы с беспилотниками для ликвидации дезертиров. Об этом сообщает источники в российских силовых структурах.

«Помимо штурмовых действий в задачи 225-го ошп входит контроль за механизированными подразделениями и теробороной, чтобы они не покидали позиции. Кроме того, назначены специальные расчеты БПЛА для уничтожения дезертиров», — приводит ТАСС слова собеседника.

Данная мера вводится на фоне массовых случаев самовольного оставления частей и дезертирства в украинской армии. По официальным данным, с начала 2022 года было возбуждено почти 290 тысяч соответствующих производств.

ВС РФ взяли в клещи и окружили батальон ВСУ

Батальон ВСУ оказался в оперативном окружении на богуславском направлении в Харьковской области. Группа украинских вооруженных формирований численностью до батальона попала в оперативное окружение к востоку от населенного пункта Богуславка в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.

По его словам, горловина образовавшегося котла составляет менее двух километров и продолжает сужаться в результате действий российских войск. Окружение стало возможным после взятия в клещи украинской группировки в районе Новой Кругляковки.

Запорожский фронт

Гуляйпольское направление

Российские войска распространили более 10 тысяч листовок с призывом сдаться под Гуляйполем Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска распространили более десяти тысяч агитационных листовок с призывом к сдаче в плен в районе Гуляйполя. Ежедневно артиллерия обеспечивает распространение напоминаний в форме листовок общим тиражом свыше 10 тысяч экземпляров, рассказал собеседник в российских силовых структурах. Его слова передает ТАСС.

Для доставки листовок используются специальные агитационные снаряды, выпускаемые из артиллерийских орудий. Эта мера является частью информационно-психологического воздействия на личный состав украинских формирований. Целью акции является убеждение военнослужащих ВСУ сложить оружие и сохранить жизнь.

Сумское направление

Одна из рот ВСУ была полностью ликвидирована во время неудачной контратаки в районе населенного пункта Алексеевка Сумской области. Данную информацию, со ссылкой на осведомленные российские силовые структуры, передает ТАСС.

Атака украинского подразделения была успешно отражена, а само оно уничтожено. Этот полк ранее был известен выполнением задач по внутреннему контролю в войсках ВСУ.

Киев хотел ударить во время концерта Shaman

Концерт Shaman в Белгородской области отменили из-за угрозы ракетного удара ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU

Планировавшийся ракетный удар ВСУ по концерту заслуженного артиста России Shaman (Ярослав Дронов) в Белгородской области был сорван. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали. Позже информация о возможном теракте подтвердилась. Была объявлена ракетная опасность, ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России», — написала Мизулина в своем telegram-канале. По ее словам, зрителей не пускали, что позволило избежать возможных жертв среди более чем двух тысяч человек, купивших билеты.

Россия сбила дроны ВСУ в Черном море

Силы Черноморского флота России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в северо-западной части Чёрного моря, о чём сообщило Минобороны РФ, отметив, что эта работа направлена на пресечение диверсионных и разведывательных действий ВСУ в акватории.

Удары ВС РФ по военным объектам на Украине

За минувшие сутки российские войска нанесли массированные удары по объектам инфраструктуры, используемым Вооружёнными силами Украины. По данным Министерства обороны России, поражены цели в 153 районах, включая военные аэродромы, транспортные и энергетические объекты, пункты временной дислокации войск и места подготовки беспилотников. Эти действия направлены на снижение военного потенциала противника путём нарушения его логистических и снабженческих цепочек, что затрудняет переброску резервов и техники.

Группировка «Север» успешно применила тандем беспилотников для уничтожения цели