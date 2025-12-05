Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

СШЕ поставили Европе жесткое условие со сроком на два года

Reuters: США требуют от Европы взять большую часть оборонных возможностей НАТО
05 декабря 2025 в 16:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Если условие не будет выполнено, то США пригрозили остановить свое участие в ряде механизмов НАТО

Если условие не будет выполнено, то США пригрозили остановить свое участие в ряде механизмов НАТО

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европа должна взять на себя большую часть оборонных возможностей. Такую позицию выразили в США. Об этом сообщают иностранные издания.

«США хотят, чтобы Европа у 2027 году взяла на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО», — пишет издание Reuters. По данным СМИ, это должны быть возможности от ракет до разведки. Как передает «ТАСС», Соединенные Штаты пригрозили остановить свое участие в нескольких механизмах НАТО, если условие не будет выполнено. 

Ранее стало известно, что страны НАТО потратили свыше четырех миллиардов евро, чтобы снабдить Украину американским оружием. Как заявлял генсек НАТО Марк Рютте, в 2026 году закупки должны составлять около одного миллиарда евро в месяц. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал