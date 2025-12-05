СШЕ поставили Европе жесткое условие со сроком на два года
Если условие не будет выполнено, то США пригрозили остановить свое участие в ряде механизмов НАТО
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Европа должна взять на себя большую часть оборонных возможностей. Такую позицию выразили в США. Об этом сообщают иностранные издания.
«США хотят, чтобы Европа у 2027 году взяла на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО», — пишет издание Reuters. По данным СМИ, это должны быть возможности от ракет до разведки. Как передает «ТАСС», Соединенные Штаты пригрозили остановить свое участие в нескольких механизмах НАТО, если условие не будет выполнено.
Ранее стало известно, что страны НАТО потратили свыше четырех миллиардов евро, чтобы снабдить Украину американским оружием. Как заявлял генсек НАТО Марк Рютте, в 2026 году закупки должны составлять около одного миллиарда евро в месяц.
