Общество

Бывшая жена Тимура Иванова раскрыла причину расставания

Экс-жена замминистра Иванова: брак разрушили систематические измены
05 декабря 2025 в 16:17
Иванову инкриминируется получение взятки в размере 1,185 млрд рублей

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Брак экс-замминистра обороны России Тимура Иванова фактически разрушили его систематические измены. О причинах расставания с супругом рассказала бывшая жена экс-замминистра Светлана Захарова.

«Бывшая жена Тимура Иванова заявила, что причиной их расставания стали постоянные измены мужа», — пишет Mash. Захарова утверждает, что Иванов завел двоих детей на стороне. Кроме того, он четыре раза подавал на развод.

Женщина отдельно отметила, что она вышла замуж «по большой любви» и не сомневалась в искренности намерений будущего супруга. На этапе ухаживаний Иванов вел себя очень заботливо, красиво ухаживал и клялся в верности. После того как стали вскрываться факты измен, Захаровой стало психологически тяжело находиться рядом с супругом. Во время заседания в суде женщина попросила не называть ее «фактической женой» Тимура Иванова, а также не называть дом, в котором она сейчас проживает с детьми, владением бывшего мужа.

Заявления прозвучали на судебном заседании, где рассматривается иск о конфискации имущества Тимура Иванова на сумму около 1,2 млрд рублей. Сам Иванов заявил, что не понимает сути иска и не располагает необходимыми материалами по делу.

Иванову инкриминируется получение взятки в размере 1,185 млрд рублей, а также совершение хищений при осуществлении закупок паромов для Керченской паромной переправы. Он был задержан 24 апреля прошлого года в рамках расследования коррупционного дела. Вместе с ним были арестованы предприниматели Александр Фомин и Сергей Бородин, а также бывший подчиненный Иванова Антон Филатов.

Материал из сюжета:

Уголовные дела в Минобороны России

