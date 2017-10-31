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31 октября 2017
21:51  31 октября 2017 0

«Лаборатория Касперского» заявила о новой атаке хакеров на российские банки

Интернет. Екатеринбург, сеть, компьютер, хакер, взлом, атака, программирование, киберпиратство, хакерство, киберпреступность, матрица
Киберпреступники угрожают финансовому сектору с июля 2017 годаФото: Анна Майорова © URA.RU

Неизвестные злоумышленники рассылают электронные письма, зараженные вредоносными приложениями, позволяющими получить информацию о системах безопасности финансовых структур. Целями для кибератак стали банки в России, Армении и Малайзии.

Письма рассылаются целенаправленно на почтовые ящики сотрудников банков. При их открытии компьютер моментально оказывается заражен вирусными модулями, которые собирают информацию об устройстве и отправляют ее управляющему серверу. В результате при удаче мошенники получают доступ к сведениям об инфраструктуре банка, а после придумывают способ для кражи или перевода денег, сообщает телеканал 360 со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского».

Как отмечают эксперты, ведущаяся атака является частью волны кибервторжений в российский финансовый сектор, начавшихся в июле 2017 года.

Игорь Чукреев
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