«Лаборатория Касперского» заявила о новой атаке хакеров на российские банки

Неизвестные злоумышленники рассылают электронные письма, зараженные вредоносными приложениями, позволяющими получить информацию о системах безопасности финансовых структур. Целями для кибератак стали банки в России, Армении и Малайзии.
Письма рассылаются целенаправленно на почтовые ящики сотрудников банков. При их открытии компьютер моментально оказывается заражен вирусными модулями, которые собирают информацию об устройстве и отправляют ее управляющему серверу. В результате при удаче мошенники получают доступ к сведениям об инфраструктуре банка, а после придумывают способ для кражи или перевода денег, сообщает телеканал 360 со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского».
Как отмечают эксперты, ведущаяся атака является частью волны кибервторжений в российский финансовый сектор, начавшихся в июле 2017 года.