{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Эксклюзивное интервью политтехнолога Ситникова, ушедшего из команды телеведущей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,12
Динамика за 2 недели
Евро 67,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
31 октября 2017
05:37  01 ноября 2017 0

В Крыму обнаружено повреждение газопровода. Возможно, его взорвали

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
На поврежденной трубе обнаружены «признаки внешнего воздействия»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Национальный антитеррористический комитет (НАК) не исключил версию подрыва газопровода близ Алушты в Крыму. Там накануне вечером было обнаружено снижение давления на линии.

Изучение места происшествия показало: труба газопровода повреждена в результате внешнего воздействия. Кроме того, одновременно с падением давления в газопроводе прекратилась подача электроэнергии.

«Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП», — приводит «Газета.ру» сообщение НАК.

На месте происшествия работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, в том числе диверсии, сообщает издание.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров