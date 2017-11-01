Национальный антитеррористический комитет (НАК) не исключил версию подрыва газопровода близ Алушты в Крыму. Там накануне вечером было обнаружено снижение давления на линии.
Изучение места происшествия показало: труба газопровода повреждена в результате внешнего воздействия. Кроме того, одновременно с падением давления в газопроводе прекратилась подача электроэнергии.
«Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП», — приводит «Газета.ру» сообщение НАК.
На месте происшествия работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, в том числе диверсии, сообщает издание.