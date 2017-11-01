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01 ноября 2017
13:08  01 ноября 2017 0

Террористы в Крыму за ночь совершили три диверсии на газопроводе. ВИДЕО

Диверсанты оставили без газа несколько населенных пунктовФото: Бахчисарай.RU

Сразу три теракта совершили неизвестные диверсанты в Крыму на газопроводе. Первый взрыв произошел возле села Виноградное, второй — возле села Запрудное, после этого была подорвана опора ЛЭП.

«Аварии в районе Алушты произошли на двух газопроводах и опоре ЛЭП 110 кВт», — сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик. В результате без газа остались более 1,2 тысяч жителей сел Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утес.

Как добавляет RT, характер повреждения газопровода свидетельствует о внешнем воздействии. «Был подрыв», — сказал глава компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов.

Сейчас специалисты работают над преодолением последствий теракта. Следствие ведут органы ФСБ.

Александр Лукманов
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