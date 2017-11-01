Диверсанты оставили без газа несколько населенных пунктов
Сразу три теракта совершили неизвестные диверсанты в Крыму на газопроводе. Первый взрыв произошел возле села Виноградное, второй — возле села Запрудное, после этого была подорвана опора ЛЭП.
«Аварии в районе Алушты произошли на двух газопроводах и опоре ЛЭП 110 кВт», — сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик. В результате без газа остались более 1,2 тысяч жителей сел Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утес.
Как добавляет RT, характер повреждения газопровода свидетельствует о внешнем воздействии. «Был подрыв», — сказал глава компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов.
Сейчас специалисты работают над преодолением последствий теракта. Следствие ведут органы ФСБ.