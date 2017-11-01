16:59 01 ноября 2017 1

Свердловские власти порекомендовали Бердниковой не вступать в конфликт с общественниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Серове возникло новое политическое противостояние. Общественное движение «Серов — это мы!», созданное экс-мэром города Владимиром Анисимовым, разместило на платформе гражданских инициатив change.org петицию против выдвижения действующего главы муниципалитета Елены Бердниковой на новый срок.

Авторы петиции утверждают, что за прошедшие пять с половиной лет, пока городом управляла Бердникова, Серов не только не достиг высоких социально-экономических показателей, но, наоборот, в развитии Серова наступил регресс. Якобы из-за этого многие жители стали уезжать на ПМЖ в другие города. «Все свои недостатки и промахи, Елена Владимировна сваливает на недостаточное финансирование со стороны областного правительства и снижение сбора земельных налогов с крупных предприятий», — говорится в тексте. Участники движения «Серов — это мы!» просят не допустить переизбрания мэра Бердниковой на новый срок.

За первые сутки петицию подписали около 160 человек. В дальнейшем подписи планируют передать в приемную президента РФ, полпреду президента в УрФО Игорю Холманских и губернатору Евгению Куйвашеву.

Сторонники Владимира Анисимова из движения «Серов — это мы!» начали критиковать действия городских властей еще во время сентябрьских выборов, предлагая собственные решения проблем. Накануне выборов главы Серова движение вновь пытается спровоцировать конфликт. В частности, ранее его участники подавали уведомление в местную администрацию о проведении митинга 4 ноября против Бердниковой, но в согласовании им было отказано.

Дозвониться до Елены Бердниковой не удалось — она не брала трубку. Однако источник «URA.RU» в серовской администрации рассказал, что Бердниковой в администрации губернатора рекомендовали не реагировать на выпады в свою сторону. «Свердловские власти переживают, чтобы в городе вновь не прогремел политический скандал. Даже кандидатов на пост мэра заявилось всего трое. Никакой конкуренции», — говорит собеседник.

Известно, что движение «Серов — это мы!» не выставило своего кандидата на выборы. Была версия, что им является москвич Александр Малков. Но, как выяснилось, Анисимов его не знает. Связаться с основателем движения «Серов — это мы!» не удалось, у него отключен телефон.