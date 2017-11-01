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01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Челябинской области
23:10  01 ноября 2017 0

Выяснились подробности гибели пяти человек на челябинском водохранилище

Разные фото (дорога и домики). Вижай, река, лодка
По предварительной версии причиной гибели пяти пассажиров лодки стало легкомыслиеФото: Александр Ельчищев © URA.RU

МЧС продолжает поиск тел утонувших на Аргазинском водохранилище. Операция осложняется сильными волнами и плохой погодой. Тем временем двое выживших рассказали, как именно происходила трагедия.

Согласно показаниям очевидцев, лодка с пятью пассажирами перевернулась в 500 метрах от берега из-за сильной волны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области. Людей попытались спасти двое граждан, проплывавших мимо на другой лодке. Они сумели взять всех к себе на борт. Но в ста метрах от берега второе плавательное средство так же не выдержало волн и перегруза и начало тонуть. Спасти удалось только двум гражданам из первой лодки, сумевшим доплыть до суши.

Как отмечают в МЧС, причиной ЧП стало пренебрежение мерами безопасности. Во-первых, люди отправились плавать без спасательных жилетов. Во-вторых, навигационный период в Челябинской области в принципе был официально закрыт с 15 октября.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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