«Вор в законе», освобождения которого ждал весь криминал Екатеринбурга, попозировал на свободе. Гражданин Грузии Надир Салифов, в своих кругах более известный как Лоту Гули, досрочно вышел на свободу 24 октября текущего года после 22-летнего тюремного заключения.
Это событие вызвало фурор и воодушевление у многих представителей криминального мира на Урале, а особенно на 4-й овощебазе. Дело в том, что ранее часть владельцев овощного бизнеса присягнула Салифову на верность, гарантируя ему отчислять ему «дань» из своих доходов, передает «АиФ-Урал».
Как сообщают источники издания, после выхода из тюрьмы криминальный авторитет оказался в Турции, где и попал в объектив фотографа вместе со своим братом.
Лоту Гули провел в местах заключения свыше 20 лет. Он был арестован в начале 90-х годов по обвинению в совершении ряда громких преступлений. Будучи в тюрьме, он совершил ряд преступлений, за что срок ему был увеличен. Из мест лишения свободы вор в законе вышел досрочно на 5 лет. В криминальном интернационале Салифов имеет серьезный «политический» вес.
«URA.RU» писало, что 45-летний Лоту Гули, находясь в тюрьме, поддерживал контакты с новой «крышей» овощебазы — 47-летним Рахманом Абдуллаевым.