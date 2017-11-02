В Кургане задержан бывший начальник областного Управления Федеральной службы исполнения наказания Ильгиз Ильясов по подозрению в получении взяток и превышении полномочий. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах.
Ильясова задержали в четверг, 2 ноября, около часа дня. Известно, что на него заведено четыре уголовных дела о получении взяток от подрядчиков, участвовавших в строительстве объектов ФСИН.
В марте этого года, напомним, Следственный комитет сообщил о расследовании дела по факту неправомерного расходования 10 млн рублей бюджетных средств руководством УФСИН. Деньги были выделены на строительство многоквартирного жилого дома для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН, расположенного в селе Иковка Кетовского района, однако Ильясов не был фигурантом. Второе дело было заведено в отношении старшего инженера группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Курганской области — подполковника Дмитрия Шумилова, а также директора одной из московских строительных компаний. По версии следствия, от директора строительной организации подчиненный Ильясова получил взятку в размере 250 тысяч рублей за оказание покровительства его фирме при заключении договоров на капремонт объектов УФСИН. После этого скандала Ильясов ушел в отставку.
В пресс-службе СКР Куранской области «URA.RU» подтвердили арест Ильясова. Подробности не разглашаются в интересах следствия. В УФСИН по Курганской области арест экс-руководителя оставили без комментариев.