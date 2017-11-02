{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Курганской области
15:19  02 ноября 2017 0

Экс-начальник ФСИН Зауралья арестован за взятку

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, ильясов ильгиз
Против Ильгиза Ильясова заведено четыре уголовных делаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане задержан бывший начальник областного Управления Федеральной службы исполнения наказания Ильгиз Ильясов по подозрению в получении взяток и превышении полномочий. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах.

Ильясова задержали в четверг, 2 ноября, около часа дня. Известно, что на него заведено четыре уголовных дела о получении взяток от подрядчиков, участвовавших в строительстве объектов ФСИН.

В марте этого года, напомним, Следственный комитет сообщил о расследовании дела по факту неправомерного расходования 10 млн рублей бюджетных средств руководством УФСИН. Деньги были выделены на строительство многоквартирного жилого дома для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН, расположенного в селе Иковка Кетовского района, однако Ильясов не был фигурантом. Второе дело было заведено в отношении старшего инженера группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Курганской области — подполковника Дмитрия Шумилова, а также директора одной из московских строительных компаний. По версии следствия, от директора строительной организации подчиненный Ильясова получил взятку в размере 250 тысяч рублей за оказание покровительства его фирме при заключении договоров на капремонт объектов УФСИН. После этого скандала Ильясов ушел в отставку.

В пресс-службе СКР Куранской области «URA.RU» подтвердили арест Ильясова. Подробности не разглашаются в интересах следствия. В УФСИН по Курганской области арест экс-руководителя оставили без комментариев.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров