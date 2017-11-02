16:02 02 ноября 2017 0

На почте утверждают, что люди страхуются добровольно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Общероссийский народный фронт провел мониторинг работы «Почты России» и пришел к выводу, что организация навязывает людям страховые услуги в пользу ООО «ВТБ Страхование», в том числе и в регионах УрФО.

«Исследование показало, что такая практика наблюдается как минимум в восьми регионах: Санкт-Петербурге, Брянской, Вологодской, Ростовской, Свердловской областях, Ставропольском крае, Республике Карелия и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. ОНФ направил в Банк России, Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор письма с просьбой провести проверку указанных фактов», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ОНФ.

ОНФ обнаружил, что «Почта России» навязывает гражданам страховки при денежных переводах и оплате ЖКХ. Причем страхование происходило в скрытой форме. При отправке денежных переводов внутри страны, а также при оплате коммунальных платежей операторы по умолчанию, без уведомления людей, заключали договор страхования сроком на один месяц. При проверке чека клиенты обнаруживали, что помимо комиссии за осуществленный перевод оператором внесена плата за услугу страхования в пользу ООО «ВТБ Страхование». При просьбе отмены услуги и возврата денег, граждане получали отказ, мотивированный наличием подписи клиента в чеке, что подтверждает согласие на получение услуги. В каждом случае у людей брали 45 рублей сверх того, что они платили по своим квитанциям.

«Пусть 45 рублей и не такие большие деньги, но в сумме может набежать прилично», — сказал руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Редакция «URA.RU» обратилась за разъяснениями в пресс-службу «Почты Росси», где не согласились с выдвинутыми обвинениями.

«Информация ОНФ не соответствует действительности. При осуществлении коммунальных платежей оператор информирует клиента о возможности оформления страховой защиты имущества, рассказывает о преимуществах и условиях продукта. Оформление и оплата страховой услуги осуществляется с согласия клиента. Также в первой половине 2017 года „Почта России“ внедрила продукт по страхованию от несчастных случаев отправителей почтовых переводов. Страховой продукт „НС для всех“ стоимостью 45 рублей и сроком действия 1 месяц предлагается оператором при осуществлении клиентом отправки почтового перевода и не является обязательным», — рассказала «URA.RU» Анна Первушина, руководитель направления по корпоративным коммуникациям «Почты России» по УрФО.