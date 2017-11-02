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31 октября 2017
Главные новости Курганской области
19:24  02 ноября 2017 0

В Кургане банда из четырех мужчин и девушки-иностранки похищала драгдилеров

Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., наручники, браслеты
Перед задержанием разбойники орудовали в городе несколько летФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане перед судом предстанут четыре местных жителя и их подельница-иностранка, которые сколотили банду для нападения на мошенников и наркодилеров.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в период с 2014 по 2015 годы трое молодых людей создали в Кургане банду, в которую вовлекли гражданку иностранного государства. Также в преступлениях участвовал их знакомый, не являвшийся участником группировки.

Жертв преступники выбирали целенаправленно: ими становились «сотовые» мошенники и наркодилеры. Разбойники считали, что потерпевшие не станут обращаться за помощью в правоохранительные органы. Однако в мае 2016 года преступников задержали.

На счету группировки 17 совершенных преступлений, в их числе разбой, вымогательство денег и наркотиков, похищение и незаконное лишение свободы. От действий преступников пострадали 10 человек, общий ущерб составил 1 млн рублей.

Вера Чернышева
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