В Кургане перед судом предстанут четыре местных жителя и их подельница-иностранка, которые сколотили банду для нападения на мошенников и наркодилеров.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в период с 2014 по 2015 годы трое молодых людей создали в Кургане банду, в которую вовлекли гражданку иностранного государства. Также в преступлениях участвовал их знакомый, не являвшийся участником группировки.
Жертв преступники выбирали целенаправленно: ими становились «сотовые» мошенники и наркодилеры. Разбойники считали, что потерпевшие не станут обращаться за помощью в правоохранительные органы. Однако в мае 2016 года преступников задержали.
На счету группировки 17 совершенных преступлений, в их числе разбой, вымогательство денег и наркотиков, похищение и незаконное лишение свободы. От действий преступников пострадали 10 человек, общий ущерб составил 1 млн рублей.