Кидал коктейли Молотова в здание полиции: в Далматово ФСБ и МВД задержали ночного поджигателя. Видео
Курганца задержали после попытки поджечь здание полиции
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В городе Далматово (Курганская область) сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя. Задержанный пытался ночью поджечь здание районного отдела полиции, кидая в него бутылки с зажигательной смесью. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«В Далматово местный житель кидал бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции. Силовики его поймали, возбуждено несколько уголовных дел», — рассказали источники. Пострадавших от его действий нет.
Редакция обратилась за комментариями в управление МВД региона. В ведомстве рассказали, что в городе Далматово мужчина, находясь вблизи административного здания отдела полиции, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону здания. Затем он скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с УФСБ России по Курганской области злоумышленник установлен и задержан. Им оказался 40-летний ранее судимый житель города. Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Курганской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство» и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества», — рассказали в ведомстве. Также пресс-служба ведомства предоставила видео с камер слежения, которые зафиксировали момент инцидента.
