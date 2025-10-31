Курганца задержали после попытки поджечь здание полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Далматово (Курганская область) сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя. Задержанный пытался ночью поджечь здание районного отдела полиции, кидая в него бутылки с зажигательной смесью. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«В Далматово местный житель кидал бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции. Силовики его поймали, возбуждено несколько уголовных дел», — рассказали источники. Пострадавших от его действий нет.

Редакция обратилась за комментариями в управление МВД региона. В ведомстве рассказали, что в городе Далматово мужчина, находясь вблизи административного здания отдела полиции, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону здания. Затем он скрылся.

