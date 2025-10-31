Губернатор Курской области Хинштейн обратился к курганцам

Александр Хинштейн выразил благодарность жителям Курганской области за поддержку Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил благодарность жителям Курганской области и губернатору Вадиму Шумкову за помощь и поддержку, оказанную региону. Курганская область регулярно направляет гуманитарные грузы для жителей приграничных территорий, пострадавших от атак. Об этом сообщили в telegram-канале «Курганская область. Официально».

«Сегодня Курская область, которая во все времена была надежным форпостом России, вновь на передовой, на линии огня. Наши жители стойко переносят атаки, но отбивая удары врага, особенно ценно чувствовать поддержку друга. Курганская область на протяжении всего этого непростого периода помогает Курску, и мирные жители, и военнослужащие с благодарностью принимают гуманитарные грузы. Это больше, чем просто материальная помощь — это тепло тысяч сердец тех, кто участвует в сборе и отправке», — отметил Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что единство и взаимопомощь между регионами — важная часть укрепления страны. «Когда страна едина, когда для людей нет чужого горя, а в сердцах живут милосердие, добро и любовь к Родине, мы справимся с любым врагом», — добавил губернатор.

