Курганский главврач получил поощрение от главы СК Бастрыкина
В госпиталь поступил приказ о награждении Владимира Семенова ведомственной медалью
Начальник Курганского госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов награжден ведомственной медалью «За содействие». Приказ о поощрении за подписью председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина доставили в учреждение, рассказали URA.RU в госпитале.
«За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, достижение высоких показателей в работе, а также содействие в решении возложенных на Следственный комитет РФ задач приказываю наградить медалью „За содействие“ Семенова Владимира Викторович — начальника ГБУ „КОГВВ“, — указано в приказе Бастрыкина.
Документ о поощрении от СК РФ получили в Курганском госпитале для ветеранов
Медаль Семенову была вручена ранее, на торжественном мероприятии в госпитале для ветеранов. Также памятными ведомственными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» были удостоены 13 медработников госпиталя. Добавим, что в 2021 году ведомственными медалями «За содействие» были награждены заместитель начальника ГБУ «КОГВВ» Наталья Кныш и старшая медицинская сестра кардиологического отделения госпиталя Наталья Гринчук.
