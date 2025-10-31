Курганский главврач получил поощрение от главы СК Бастрыкина

В госпиталь поступил приказ о награждении Владимира Семенова ведомственной медалью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник Курганского госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов награжден ведомственной медалью «За содействие». Приказ о поощрении за подписью председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина доставили в учреждение, рассказали URA.RU в госпитале.

«За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, достижение высоких показателей в работе, а также содействие в решении возложенных на Следственный комитет РФ задач приказываю наградить медалью „За содействие“ Семенова Владимира Викторович — начальника ГБУ „КОГВВ“, — указано в приказе Бастрыкина.

Документ о поощрении от СК РФ получили в Курганском госпитале для ветеранов Фото: Курганский госпиталь для ветеранов войн