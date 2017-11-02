20:34 02 ноября 2017 0

Прокуроры проверили декларации всех 170 челябинских депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске начали рассматривать представления прокуроров о наказании для депутатов, скрывших свои миллионные доходы и дорогую недвижимость. Проверка деклараций завершилась, и по ее итогам группа народных избранников может лишиться мандатов, передает корреспондент «URA.RU».

Одной и первых 2 ноября заседание провела комиссия по проверке достоверности данных в декларациях Калининского райсовета. Как рассказал «URA.RU» местный парламентарий, практически каждый четвертый депутат неправильно заполнил сведения о доходах и имуществе. Но больше всего вопросов к троим депутатам.

Одному из двух в Челябинске депутатов от КПРФ Эльдару Гильмутдинову инкриминировали сокрытие 23 млн 852 тыс. рублей прибыли, дохода от ЧОО КПРФ в 61 203 рубля, земельного участка и автомобиля. Он отказался комментировать претензии, подчеркнув, что внес все данные в декларацию. «Видимо, это некорректная информация, я ничего не скрывал, все задекларировал», — сказал агентству депутат.

Итоги заседания комиссии по декларации Натальи Басковой и ее коллег направят губернатору Борису Дубровскому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наталья Баскова возглавляла комиссию по социальной политике Гордумы прежнего созыва. Ее называют двоюродной сестрой экс-депутата Госдумы Михаила Гришанкова (бывший сотрудник ФСБ входил в совет директоров «Транснефти», а сейчас работает заместителем гендиректора по связям с правительством РФ АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р»). Басковой предъявляли претензии за не указанные 58 тыс. 22 рубля дохода, нежилое помещение, земельный участок и машину у супруга. Сама она признала нарушение, но заверила, что это произошло непреднамеренно. «Это элементарная небрежность из-за желания побыстрее заполнить декларацию. Указанную сумма заработала в университете, не по основному месту работы, поэтому про нее в тот момент забыла. Машина была аварийная, страховая компания вовремя с учета не сняла. Спасибо декларации, хоть узнала, что 2 года машина числится на муже. Я предложила исправить все недочеты», — сказала депутат.

У Александра Воложанина претензий еще меньше — в его декларации не указана 1/8 доли у его дочери от первого брака в нежилом помещении. Кроме того, он не указал доход от продажи атомобиля. «Я не общаюсь с первой супругой. На момент развода у дочери не было доли в жилом помещении. А машину продал в ноябре 2016 года, но деньги мне заплатили только в январе 2017 года, поэтому и не указал доход. Это явно не грубейшие нарушения», — считает депутат.

У большинства депутатов, как у Владимира Бодрова (на фото), незначительные нарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Баскову и Воложанина „воспитывают“ за сотрудничество с движением „Правосознание“ [экс-омбудсмена] Алексея Севастьянова, попавшего в опалу за связи с бывшим губернатором Михаилом Юревичем. Поэтому как минимум Воложанина попытаются лишить депутатского мандата. Если это произойдет, то ему запрещено будет баллотироваться в своем округе на следующих выборах в райсовет в 2019 году», — сказал на условиях анонимности один из участников комиссии.

Еще больше оказалось депутатов с мелкими нарушениями. Например, Владимир Бодров. В гордуме он возглавляет комиссию по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству. А в Калининском райсовете ему предъявили претензии, что среди движимого имущества в декларации не указал лодку «Краб-310». Сам он участвовал в заседании комиссии, но не стал комментировать претензии в свой адрес. «Мы рассмотрели на комиссии представление прокуратуру и направили его губернатору», — сообщил Владимир Бодров.

Глава Калининского района Сергей Колесник сообщил корреспонденту «URA.RU», что не в курсе заседания комиссии. А спикер райсовета Евгения Глухова заметила, что благодаря прокуратуре доведет информацию о нарушениях до каждого депутата, организует специальный семинар и в следующих декларациях уже не будет столько недочетов.

Роман Самойлов проверит реакцию каждого райсовета на замечания прокуратуры Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Прокурор Калининского района Игорь Рязанов подчеркнул, что его ведомство после получения информации из райсовета проанализирует нарушения. «Нужно оценивать, насколько серьезные нарушения и насколько адекватная реакция депутатов. А инструментарий у них самый разный», — дипломатично заметил агентству силовик.

Прокурор Челябинска Роман Самойлов добавил, что проверки завершилась во всех районах города. «В тех райсоветах, где были нарушения, депутатам направлены представления об устранении нарушений», — резюмировал глава надзорного ведомства.

Собеседник «URA.RU» из комиссии пояснил, что по новому законодательству информация о нарушениях направляется высшему должностному лицу субъекта, губернатор будет решать, как наказывать провинившихся депутатов. Глава региона может инициировать отзыв депутатского мандата. Только станет ли он это делать, будет решаться в каждом случае отдельно.