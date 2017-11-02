{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
21:49  02 ноября 2017 0

Экс-замглавы ФСИН задержан за взятку в 110 млн

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, фсин россии, эмблема фсин
Руководитель ФСИН курировал строительство крупнейшего СИЗО в ЕвропеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В отношении бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Николая Баринова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взяток на 110 млн рублей, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Regnum уточняет, что задержание было произведено с помощью сотрудников ФСБ. Отмечается, что подозреваемый курировал строительство крупнейшего в Европе следственного изолятора «Кресты-2», расположенного в Санкт-Петербурге.

Следствие полагает, что Баринов с мая по август 2007 года предложил главе строительных компаний Петербурга обеспечить подписание необходимых документов о выполненных работах за денежное вознаграждение. Бывшему заму главы ФСИН вменяется преступная деятельность с октябрь 2007 года по декабрь 2012 года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в деле бывшего руководителя ФСИН Олега Коршунова появился новый фигурант. Им стала замначальника финансового управления ФСИН Светлана Алексеева. Самого Коршунова обвиняют в растратах госсредств на сумму в 160 млн рублей.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров