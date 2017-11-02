21:49 02 ноября 2017 0

Руководитель ФСИН курировал строительство крупнейшего СИЗО в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В отношении бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Николая Баринова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взяток на 110 млн рублей, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Regnum уточняет, что задержание было произведено с помощью сотрудников ФСБ. Отмечается, что подозреваемый курировал строительство крупнейшего в Европе следственного изолятора «Кресты-2», расположенного в Санкт-Петербурге.

Следствие полагает, что Баринов с мая по август 2007 года предложил главе строительных компаний Петербурга обеспечить подписание необходимых документов о выполненных работах за денежное вознаграждение. Бывшему заму главы ФСИН вменяется преступная деятельность с октябрь 2007 года по декабрь 2012 года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в деле бывшего руководителя ФСИН Олега Коршунова появился новый фигурант. Им стала замначальника финансового управления ФСИН Светлана Алексеева. Самого Коршунова обвиняют в растратах госсредств на сумму в 160 млн рублей.