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18 октября 2017
19:03  18 октября 2017 0

В деле о хищениях высшим руководством ФСИН России новый фигурант. Правоохранители задержали «бухгалтера» преступной схемы

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, фсин россии, эмблема фсин
Сотрудники службы исполнения наказаний будут наказаныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правоохранители задержали еще одного фигуранта по делу о хищениях заместителем директора ФСИН России Олегом Коршуновым государственных средств. Задержанной оказалась замначальника финансового управления ФСИН Светлана Алексеева.

Следователи считают, что она может быть причастна к растратам своего начальника. По данным телеканала 360, Коршунов с помощью своих сотрудников заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и питания по завышенным ценам.

Ранее Басманный суд столицы отправил под арест замглавы ФСИН Олега Коршунова до 13 ноября 2017 года, напоминает «Национальная служба новостей». Его обвиняют в растрате госсредств на 160 млн рублей. Свою вину обвиняемый не признает.

По сведениям агентства Nation News, сумма присвоенных денег составляет 180 млн рублей. Расследование еще ведется.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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