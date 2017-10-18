19:03 18 октября 2017 0

Сотрудники службы исполнения наказаний будут наказаны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правоохранители задержали еще одного фигуранта по делу о хищениях заместителем директора ФСИН России Олегом Коршуновым государственных средств. Задержанной оказалась замначальника финансового управления ФСИН Светлана Алексеева.

Следователи считают, что она может быть причастна к растратам своего начальника. По данным телеканала 360, Коршунов с помощью своих сотрудников заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и питания по завышенным ценам.

Ранее Басманный суд столицы отправил под арест замглавы ФСИН Олега Коршунова до 13 ноября 2017 года, напоминает «Национальная служба новостей». Его обвиняют в растрате госсредств на 160 млн рублей. Свою вину обвиняемый не признает.

По сведениям агентства Nation News, сумма присвоенных денег составляет 180 млн рублей. Расследование еще ведется.