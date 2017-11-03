Мамонтенок Люба покинет Ямал ради Австралии

Самый «гастролирующий» экспонат ямальского музея, мумия мамонтенка по имени Люба, отправится в Австралию до весны. Находка оленевода с Ямала станет важным экспонатом выставки в одном из музеев Сиднея.
Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, Люба предстанет перед австралийцами на выставке «Мамонты: гиганты Ледникового периода». Экспонат будут сопровождать аудио- и видеоматериалы, благодаря которым зрители получат наиболее полное представление о жизни мамонтенка и ее собратьях. Выставка начнется 16 ноября и продлится до 13 мая 2018 года.
Напомним, тело детеныша мамонта было найдено на Ямале 10 лет назад оленеводом Юрием Худи, назвавшим мумию в честь своей супруги Любы. Ученые выяснили, что мамонтенок погиб более 40 тысяч лет назад, утонув в глине в месячном возрасте. На данный момент находка оленевода является самым популярным экспонатом ямальского музея им. И.С. Шемановского. Люба уже побывала в США, Канаде, Великобритании, Японии, Гонконге, а также посетила несколько российских музеев.