Бузова расплакалась на первом сольном концерте в родном городе

07:23 03 ноября 2017 0

Певица получила первый сольный опыт Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Певица Ольга Бузова провела свой первый сольный концерт в родном городе Санкт-Петербурге.

Во время выступления от эмоций артистка даже расплакалась, после чего обратилась к собравшейся публике: «Я очень хочу вам пожелать, чтобы больше вам никогда не было больно», — сказала Бузова со сцены.

Сразу же после выступления певица выложила на своей страничке в Instagram пост с благодарностью родителям, сказав спасибо им за жизнь и переживания за дочь в день концерта.

«Я надеюсь, что вы мной гордитесь. Вам бриллиантик», — подытожила артистка. Ее слова опубликовал телеканал «Рен-ТВ».

Ранее «URA.RU» писало о том, как Бузова предложила сделать свою композицию «Мало половин» гимном хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска, пригласив всю команду на свой первый сольный концерт.