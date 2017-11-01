09:48 01 ноября 2017 0

Бузова пригласила всю команду на свой концерт Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Ольга Бузова предложила сделать свою песню «Мало половин» гимном хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска, а также пригласила всю команду на свой сольный концерт. Идея пришла ей в голову после того, как капитан команды Виталий Атюшов станцевал движения из клипа певицы на соответствующую композицию.

Атюшов исполнил танец после того, как забил шайбу в ворота противника, сообщает РИА «Новости».

Телеведущая также пригласила «тигров» на свой первый сольный концерт и предложила вместе исполнить танец. Команда поблагодарила ее за предложение, но гимн менять отказалась. В хоккейном клубе заявили, что гимн — это культурное достояние. Также «тигры» отказались от приглашения на концерт, так как 4 ноября у них пройдет домашняя игра.