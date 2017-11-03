13:07 03 ноября 2017 0

При Пушкареве город активно развивался Фото: страничка Пушкарева в соцсети Facebook

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, временно отстраненный от должности после ареста по делу о коррупции, покинул свой пост. Глава написал заявление по собственному желанию.

«Эти восемь лет стали для Владивостока переломным этапом развития. Сейчас я обращаюсь ко всем жителям города, особенно к тем, кто за меня голосовал, поддерживал и поддерживает меня в этот трудный период моей жизни. Оценку того, каким Владивосток был и каким он стал за эти восемь лет моего руководства, горожане и гости города могут сделать сами. Но для меня являются главными два момента: в 2008 году, когда я только был избран на должность, Владимир Путин сказал, что город серый, грязный и неухоженный, а через восемь лет, на саммите ВЭФ в сентябре прошлого года, он отметил, какой Владивосток стал красивый и привлекательный», — написал на своей страничке в Facebook Пушкарев. Врио мэра города Алексей Литвинов подтвердил факт кадровых изменений.

Пушкарев руководил городом с 23 мая 2008 года. Бывший глава Владивостока был дважды избран на этот пост и находился на этой должности более девяти лет. Последние полтора года Игорь Пушкарёв активно отстаивал свою невиновность в рамках предварительного следствия по уголовному делу против него, его брата Андрея Пушкарёва и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова.

«Я не только не брал у города ни копейки — моя семья пожертвовала Владивостоку почти миллиард рублей.

И мое отношение к городу проявлялось во всем — даже предъявленное мне абсурдное обвинение в получении взятки в виде использования личного транспорта и водителей моей семьи вместо положенного мне по должности, указывает не на мою вину, а на то, что я не тратил ни копейки бюджетных денег на эти цели.

Я ни в чем не виноват, и я докажу это! Докажу, потому что это чрезвычайно важно не только для меня и моей семьи, но и для будущего города в целом, для веры горожан в честную, порядочную и работающую на благо города местную власть», — заявил Пушкарёв в своём обращении.

Напомним, что Пушкарева арестовали в июне 2016 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Следствие полагает, что чиновник в период с 2009 по 2014 год организовал приобретение стройматериалов по завышенным ценам у компании «Востокцемент», которая принадлежит его родственникам. Бюджету города мог быть нанесен ущерб в 158 млн рублей, также якобы была образована кредиторская задолженность на сумму в 800 млн рублей.