18:58 03 ноября 2017 0

Ильясов на период следствия будет жить в доме своего сына в Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-начальник УФСИН по Курганской области Ильгиз Ильясов, подозреваемый в получении взяток, отправится под домашний арест на два месяца. Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства следствия о заключении Ильясова под стражу, передает корреспондент «URA.RU».

Следователь просил заключить Ильясова под стражу в СИЗО Челябинска. Он отметил, что экс-начальник УФСИН подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Кроме того, у него есть загранпаспорт, а значит, существует риск, что он может скрыться от следствия. Оставаясь на свободе, он может уничтожить важные документы. В производстве СКР есть и другие вопросы к Ильясову, в том числе о многомиллионных хищениях при строительстве следственного изолятора.

«Я патриот своей родины. Из меня хотят сделать преступника, но я честно исполнял свои обязанности», — заявил сам Ильясов. Он отметил, что его выставляют виновником, так как «это кому-то выгодно». Скрываться от следствия он не намерен, загранпаспорт готов сдать. У следствия возникли вопросы к месту проживания подозреваемого, Ильясов предложил на время следствия проживать в доме сына в Кургане. Для этого семья готова снять объявления о продаже дома. Адвокат просил суд избрать любую меру пресечения Ильясову, не связанную с заключением, учитывая его большой послужной список, службу в горячих точках и ранение. Защитник выразил уверенность, что сможет доказать невиновность экс-силовика.

Ильясов был задержан 2 ноября. По версии следствия, он получил взятки от подрядчиков, которые строили дом для сотрудников УФСИН в селе Иковка и другие объекты для ведомства. Кроме того, ему вменяют превышение полномочий.

Напомним, в марте 2017 года СКР завел уголовное дело по факту неправомерной растраты руководством УФСИН 10 млн рублей, выделенных на строительство многоквартирного дома. Старшего инженера группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Курганской области подполковника Дмитрия Шумилова обвинили в получении взятки в 250 тысяч рублей от одной из московских строительных компаний. После этого скандала Ильясов ушел в отставку.