На Южном Урале живодеры сняли скальп с живой собаки и прокололи трахею. ФОТО

В Чебаркуле живодеры нанесли тяжелые увечья домашнему псу. Животное находится в тяжелом состоянии, для облегчения состояния ему ставят обезболивающие уколы. О жутком случае рассказала во «ВКонтакте» хозяйка пса Екатерина Сашина. По ее словам, собака по кличке Топка убежала со двора рано утром, а к вечеру вернулась еле живая.
«Собака домашняя маленькая, безобидная, которая была рада каждому встречному. Разве она заслужила, чтобы над ней так издевались? Снята кожа в области шеи и проколота трахея, снят скальп практически полностью», — возмутилась Сашина. Хозяйка собаки не уточнила, обратилась ли она с заявлением в полицию.
Запись женщины вызвала негодование южноуральцев. Горожане выразили готовность устроить самосуд над живодерами. «Очередной псих объявился. Что у человека с психикой, сотворить такое с живым существом?», — прокомментировала Ольга Суворова. «Очень жаль пса и его хозяйку что она сейчас чувствует это не передать. Наши питомцы как детки за ними глаз да глаз нужен», — написала Дарья Лис.
Ряд пользователей высказали предположение о том, что собака поранилась сама. «Мне тоже кажется, что собака где об забор поранилась…если бы это был живодёр, он бы довел свое дело до конца…и призываю хозяев-не пускайте своих собак на самовыгул!!! ни чем хорошим это не кончится», — заметила Юлия Лямина.
Ранее возле Чебаркуля неизвестный повесил собаку. Пса на дереве увидела школьница, которая выложила фотографию в соцсетях и попросила кого-нибудь помочь спасти животное. После инцидента уральцы объявили розыск живодера.