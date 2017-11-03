ФСБ задержала экстремистов «Артподготовки», готовивших поджоги 4 ноября

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ряда ячеек организации «Артподготовка», которая признана экстремистской. Ее члены планировали устроить серию провокаций в даты празднования Дня народного единства 4 и 5 ноября.
«Артподготовка» помимо прочего готовила нападения на полицейских, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье о терроризме, отмечает Nation News. Количество задержанных не уточняется.
Члены запрещенной в России организации вели законспирированную деятельность в Московском регионе, Краснодаре, Казани, Саратове и Самаре. В ходе обысков силовики изъяли 15 бутылок с зажигательной смесью. Как пишет RT, экстремисты планировали поджоги административных зданий.