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03 ноября 2017
15:48  03 ноября 2017 1

ФСБ задержала экстремистов «Артподготовки», готовивших поджоги 4 ноября

фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Прекращена деятельность ряда ячеек в регионах РФФото: wikimedia.org/Andrey Stenin

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ряда ячеек организации «Артподготовка», которая признана экстремистской. Ее члены планировали устроить серию провокаций в даты празднования Дня народного единства 4 и 5 ноября.

«Артподготовка» помимо прочего готовила нападения на полицейских, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье о терроризме, отмечает Nation News. Количество задержанных не уточняется.

Члены запрещенной в России организации вели законспирированную деятельность в Московском регионе, Краснодаре, Казани, Саратове и Самаре. В ходе обысков силовики изъяли 15 бутылок с зажигательной смесью. Как пишет RT, экстремисты планировали поджоги административных зданий.

Семен Гринберг
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