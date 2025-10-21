Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года

Наименьший объем алкоголя потребляют жители Северного Кавказа, указано в данных Фото: Размик Закарян © URA.RU

Потребление алкоголя в России снизилось до минимальных значений с 1999 года. Об этом сообщили в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

«Так, по итогам сентября потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,84 литра. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра», — указано в материале РИА Новости, которое приводит данные. Отмечается, что потребление алкоголя в расчете на душу населения было близким к 7,8 литра последний раз в 1999 году.

Также отмечается, что меньше всего в России пьют алкоголь на территории Северного Кавказа. В частности, в Чечне потребление составило 0,13 литра. Также небольшим значением могут похвастаться жители Ингушетии (0,62 литра), Дагестана (0,89 литра), Кабардино-Балкарии (2,25 литра) и Карачаево-Черкесии (2,63 литра).

Продолжение после рекламы