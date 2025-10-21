По Байдену прозвенел колокол: экс-президент завершил лучевую терапию по лечению рака простаты
Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты
Фото: Official White House / Cameron Smith
Экс-президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты в онкологическом центре Филадельфии. По окончании терапии Байден прозвенел в специальный колокольчик. Об этом сообщает представительница Байдена Келли Скалли.
«Байден, которому в следующем месяце исполнится 83 года, завершил курс лучевой терапии в онкологическом центре в Филадельфии», — говорится в сообщении телеканала CBS. Представители ссылаются на слова Скалли. По ее словам, Байден лично активировал специальный колокольчик, который традиционно символизирует окончание курса лучевого лечения.
Телеканал CBS отмечает, что пока неясно, потребуется ли Байдену дополнительное лечение — врачи будут наблюдать его состояние несколько недель после завершения терапии, чтобы оценить эффективность проведенного курса. О планах по дальнейшему медицинскому наблюдению представители семьи Байдена пока не сообщают.
Ранее, 11 октября, представители Байдена впервые официально сообщили о прохождении им лучевой терапии. Онкологи предположили, что агрессивная форма рака простаты у Байдена могла развиваться с начала его президентского срока в 2021 году. На днях сообщалось, что Байден впервые появился на виду после того, как стало известно о его проблемах со здоровьем, передает RT. Ранее Байден высоко оценивал работу текущего главы государства Дональда Трампа, сообщает «Национальная служба новостей».
