На стороне ВСУ в Приволье воевали наемники из Колумбии, Польши и Литвы

При погибших наемниках имелись документы, удостоверяющие личность, заявил военнослужащий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Приволье, на стороне ВСУ, были замечены наемники из Колумбии, Литвы и Польши. Об этом рассказал военнослужащий 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Катана.

«Радиоперехват у нас был. Получается, слышали какой-то иностранный акцент. Когда зашли дальше, на противнике уже, получается, двухсотом (погибшем — прим. URA.RU), видели нашивки Колумбии, откуда они и были», — заявил Катана. Его слова приводит ТАСС.

Также о наемниках рассказал другой военнослужащий, заместитель командира штурмовой роты с позывным Кот. По его словам, их группа обнаружила погибших наемников, при которых имелись паспорта и другие документы. Среди военнослужащих были замечены граждане Литвы и Польши.

Продолжение после рекламы