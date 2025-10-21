На стороне ВСУ в Приволье воевали наемники из Колумбии, Польши и Литвы
При погибших наемниках имелись документы, удостоверяющие личность, заявил военнослужащий
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Приволье, на стороне ВСУ, были замечены наемники из Колумбии, Литвы и Польши. Об этом рассказал военнослужащий 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Катана.
«Радиоперехват у нас был. Получается, слышали какой-то иностранный акцент. Когда зашли дальше, на противнике уже, получается, двухсотом (погибшем — прим. URA.RU), видели нашивки Колумбии, откуда они и были», — заявил Катана. Его слова приводит ТАСС.
Также о наемниках рассказал другой военнослужащий, заместитель командира штурмовой роты с позывным Кот. По его словам, их группа обнаружила погибших наемников, при которых имелись паспорта и другие документы. Среди военнослужащих были замечены граждане Литвы и Польши.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники уже участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, в том числе использовали мобилизованных украинских солдат в качестве живого щита при штурме населенных пунктов. В сентябре также стало известно о ликвидации колумбийца, который пытался сдаться в плен российским военным, однако был уничтожен украинским FPV-дроном. Иностранные бойцы, по данным российских военных, действуют преимущественно автономно и используют современные средства разведки.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.