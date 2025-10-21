Дроны ВСУ ударили по жилому дому в ростовском Батайске, эвакуированы люди: карта атак БПЛА на 21 октября

В Батайске дроны ВСУ атаковали жилые дома Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны России нейтрализовали 14 украинских беспилотников. По данным Минобороны, 10 из них были уничтожены в небе над Ростовской областью, три — над территорией Воронежской области, еще один — в воздушном пространстве Саратовской области.

В результате падения одного из беспилотников на два частных домовладения в Пролетарском районе Ростова-на-Дону осколочные ранения получил местный житель. Как отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в городе Батайске на верхних этажах одного из многоквартирных домов также произошел частичный обвал стены. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди жителей нет. Из здания были эвакуированы 20 человек. Карта ударов дронов ВСУ к 21 октября — в материале URA.RU.





Условные обозначения Фото: URA.RU

Ростовская область

Обстановка в Батайске

В Миллеровском и Тарасовском районах были уничтожены беспилотники. При этом на земле инцидентов и разрушений не зафиксировано. Также в Батайске в одном из многоквартирных домов на Западном шоссе в результате удара дрона частично разрушена стена верхних этажей здания. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет. Из дома были эвакуированы 20 человек. Рассматривался вопрос об их временном размещении, однако сейчас им разрешили вернуться в квартиры.

Дополнительно сообщается, что в Батайске на нескольких адресах по улице Октябрьская обломки дрона упали во дворе жилых домов. В результате были повреждены стекла в домах, пострадали восемь легковых автомобилей и пять торговых павильонов. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало. Жителям рекомендовали сохранять максимальную осторожность и следовать инструкциям экстренных служб.

"Выехал в Батайск, заслушал доклады оперативно-спасательных служб. В многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование. Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры", — заявил Слюсарь.

На место событий приехал также и исполняющий обязанности главы города Валентин Кукин. Юрий Слюсарь добавил, что на улице Октябрьской саперные подразделения продолжают работу по обследованию территории. В результате произошедшего повреждения были зафиксированы в здании частного медицинского центра. Городским властям было поручено в кратчайшие сроки организовать работу муниципальной комиссии для документирования причиненного ущерба. Руководство действиями спасательных служб на месте происшествия возложено на главу регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Павла Нудгина.

Обстановка в Ростове-на-Дону

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону в результате падения беспилотника на два частных дома один из жителей получил осколочные ранения. Пострадавший доставлен бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Медицинская помощь на месте также оказана несовершеннолетнему. К пострадавшим домам прибыл замглавы города Александр Скрябин.

В хуторе Недвиговка Мясниковского района падение дрона привело к повреждению линии электропередачи, в результате чего населенный пункт остался без электроснабжения. Для ликвидации последствий к месту направлены экстренные службы.

Воронежская область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в telegram-канале, что силы противовоздушной обороны ликвидировали не менее четырех беспилотников в двух районах. В результате падения обломков был поврежден один из элементов промышленного объекта. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. Также отменена угроза удара БПЛА в Россошанском и Богучарском районах.

Где действует опасность атаки БПЛА