Карантинный остров вблизи Херсона стал инструментом психологического давления на ВСУ
Бойцы из группировки «Днепр» обстреливают ВСУ на Карантинном острове
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российские войска ведут бои за освобождение микрорайона «Корабел» на Карантинном острове в Херсоне, нанося удары по позициям противника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Причем, по его словам, в первую очередь атаки ВС РФ носят психологический характер по ВСУ, заставляя их быть в напряжении.
«Наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их. <...> Главное — держать противника в напряжении и лишать его уверенности. Психологический эффект таких операций уже работает», — сказал Сальдо в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что ВСУ пытаются прятаться в жилых и производственных помещениях
Сальдо в целом отметил, что Карантинный остров превратился в военную базу, которую украинские формирования используют для атаки на российские позиции и удержания контроля над частью Херсона. Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и была включена в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находится около 75% территории региона. Накануне ВС РФ начали масштабную операцию по возвращению Херсона.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.