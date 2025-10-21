Карантинный остров вблизи Херсона стал инструментом психологического давления на ВСУ

Бойцы из группировки «Днепр» обстреливают ВСУ на Карантинном острове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские войска ведут бои за освобождение микрорайона «Корабел» на Карантинном острове в Херсоне, нанося удары по позициям противника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Причем, по его словам, в первую очередь атаки ВС РФ носят психологический характер по ВСУ, заставляя их быть в напряжении.

«Наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их. <...> Главное — держать противника в напряжении и лишать его уверенности. Психологический эффект таких операций уже работает», — сказал Сальдо в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что ВСУ пытаются прятаться в жилых и производственных помещениях